Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - посол

Жителів окупованого Криму змушують позбуватися українських паспортів. У той же час з точки зору влади України відмова від паспорту не означає вихід з громадянства.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами.

"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", - зазначив Кислиця.

Він уточнив, якщо окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що кримчан почали штрафувати за перетин адміністративного кордону з українським паспортом. А ФСБ вимагає від них пред'являти російський паспорт.

При цьому, за даними Міністерства реінтеграції, в окупованих районах Донбасу близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти. При цьому близько 400 тисяч жителів окремих районів Луганської області виїхали на підконтрольні території.