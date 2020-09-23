ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жителів Криму змушують позбуватися українських паспортів, - посол

Автор: РБК-Україна

Жителів окупованого Криму змушують позбуватися українських паспортів. У той же час з точки зору влади України відмова від паспорту не означає вихід з громадянства.

Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, окупаційна влада переслідує жителів Криму з українськими паспортами.

"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", - зазначив Кислиця.

Популярні новини

Він уточнив, якщо окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що кримчан почали штрафувати за перетин адміністративного кордону з українським паспортом. А ФСБ вимагає від них пред'являти російський паспорт.

При цьому, за даними Міністерства реінтеграції, в окупованих районах Донбасу близько 200 тисяч осіб отримали російські паспорти. При цьому близько 400 тисяч жителів окремих районів Луганської області виїхали на підконтрольні території.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаКримпаспорт