Мешканців Київської області попереджають про негоду завтра: що відомо
Фото: мешканців Київської області попереджають про негоду завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Київській області очікується погіршення погодних умов в понеділок, 19 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня в області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі дощ, - йдеться в повідомленні. - При цьому температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°".
Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру необхідно щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор.
Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 18 вересня, випав перший сніг. У мережі з'явилися фотографії із засніжених карпатських гір.
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