Мешканців Київської області попереджають про негоду завтра: що відомо

В Київській області очікується погіршення погодних умов в понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня в області очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі дощ, - йдеться в повідомленні. - При цьому температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°". Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру необхідно щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших опор.