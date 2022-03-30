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Мешканців Ічні просять залишатися вдома та не виїжджати з міста

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Ічня, Середа 30 березня 2022 13:57
Мешканців Ічні просять залишатися вдома та не виїжджати з міста Мешканцям Ічні заборонили пересуватися містом (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 35-й день руйнує міста України. Зокрема, у місті Ічня Чернігівської області місцевих мешканців просять залишатися вдома та не здійснювати рух між населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ічнянську міську раду.

Зазначається, що забороняється здійснювати рух з міста в усіх напрямках.

Також потрібно обмежити будь-яке своє пересування, залишитися вдома та бути обережними.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області за добу через обстріли виникло 8 пожеж.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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