Мешканців Ічні просять залишатися вдома та не виїжджати з міста

Росія вже 35-й день руйнує міста України. Зокрема, у місті Ічня Чернігівської області місцевих мешканців просять залишатися вдома та не здійснювати рух між населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ічнянську міську раду.

Також потрібно обмежити будь-яке своє пересування, залишитися вдома та бути обережними.

Зазначається, що забороняється здійснювати рух з міста в усіх напрямках.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області за добу через обстріли виникло 8 пожеж.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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