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Житель США визнав провину в розсилці бомб опонентам Трампа

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 05:24
Житель США визнав провину в розсилці бомб опонентам Трампа
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Сизару Сейаку може загрожувати довічне ув'язнення

Американець Сизар Сейак, який надсилав посилки з бомбами опонентам президента США Дональда Трампа, визнав свою провину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.

"Мені щиро шкода", - сказав Сейак у залі судового засідання.

За версією слідства, Сейак розіслав по пошті більше десятка саморобних бомб. До числа адресатів входили екс-президент США Барак Обама, колишній держсекретар Хілларі Клінтон, фінансист Джордж Сорос, актор Роберт Де Ніро. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою чинного президента. Ні одна з посилок не вибухнула, ніхто не постраждав.

В числі злочинів, у яких звинувачують Сейака, застосування зброї масового знищення, а також транспортування вибухових пристроїв з одного штату в інший.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Університет Глазго (Шотландія) відправили посилку з саморобним вибуховим пристроєм, що може бути пов'язано з знайденими 5 березня в аеропортах і на вокзалі Лондона аналогічними пристроями.

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