Житель Николаевской области продавал трофейное оружие на "черном рынке"

Житель Николаевской области забирал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили российские военные. В дальнейшем мужчина продавал трофеи на "черном рынке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через знакомых, в том числе среди представителей криминалитета.

В рамках уголовного дела украинские правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которого был задержан мужчина. Правонарушитель пытался сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за 1800 долларов, которые правоохранители в дальнейшем изъяли.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно украинские защитники перетрофеили вертолет Ми-24. Они забрали его у россиян во время их побега на юге. При этом авиатехника, скорее всего, была раньше захвачена противником.

Ранее украинские бойцы затрофеили редкий российский бронеавтомобиль "Тайфун-К" во время контранступа в Херсоне.

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