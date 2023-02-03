ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными на легковом авто

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 07:46
Житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными на легковом авто Фото: житель Львовской области пытался ввезти 9 млн гривен наличными (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Житель Львовской области на легком коммерческом автомобиле Mercedes Benz Citan пытался ввезти в Украину почти 9 млн гривен наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской таможни.

Сообщается, что 38-летний мужчина возвращался домой из частной поездки и для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "красный коридор", задекларировав продукты питания и мультиустройство на сумму около 200 евро.

Во время досмотра автомобиля работники таможенного поста "Мостиска" вместе с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях авто, в частности, под обшивкой, скрытую национальную валюту. Украинец пытался перевезти около 9 миллионов гривен, купюрами номиналом 100 гривен.

По этому факту работники таможни составили админпротокол по ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости товаров с конфискацией товаров и транспортных средств.

Ранее мы писали, что пограничники в Львовской области обнаружили микроавтобус, в котором мужчина пытался ввезти десятки пачек гривен наличными.

Также сообщалось, что пограничники Харьковской области задержали пассажира маршрутного такси, перевозившего оружие и гранаты. Он затруднился объяснить, откуда их взял.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область пограничная служба
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина