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Мешканець Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 15:11
Мешканець Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон Фото: у Чернівцях чоловік допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Буковині перекрито канал незаконного переправлення чоловіків за кордон - організатору повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, житель Чернівців, будучи відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за його відсутності, підробляв трудові договори з чоловіками призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з особи. За такою схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків - громадян України призовного віку", - повідомили в прокуратурі.

Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону та Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.

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