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ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 11:23
ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському
Фото: Володимир Жириновський (kremlin.ru)

Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Генеральна прокуратура України (ГПУ) склала повідомлення про підозру депутатові Державної Думи РФ Володимиру Жириновському в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Правоохоронці встановлено, що Жириновський, перебуваючи на території Росії, 20 лютого 2014 року в прямому ефірі одного з телеканалів і 23 лютого 2014 під час мітингу здійснив публічні заклики до приєднання території АР Крим та південно-східних областей України до РФ.

Також 20 березня 2014 року депутат Держдуми РФ проголосував за прийняття федеральних законів про включення Російською Федерацією до її складу АР Крим і міста Севастополя, що в подальшому призвело до повномасштабної окупації території Криму і Севастополя .

За цими фактами злочинної діяльності 22 січня 2019 року правоохоронцями складено повідомлення про підозру Жириновському у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Інкримінований Жириновському злочин передбачає можливість його заочного засудження в Україні на строк до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, обвинувачених у фінансуванні тероризму.

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