Женские купе появятся в Украине еще в нескольких поездах

С 1 августа еще в четырех поездах в Украине появятся женские купе. Билеты будут доступны уже с 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста", - рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко.
Итак, с 1 августа "Укрзализныця" добавляет женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци" уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
В мае 2023 года на сайте Кабмина появилась петиция о введении в поездах УЗ отдельных вагонов для женщин. Позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила в УЗ предложение, касающегося нового пилотного проекта о появлении купе для женщин.
Уже в июне прошлого года сообщалось, что УЗ запустила первые женские купе по четырем направлениям: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня.
Добавим, что кроме новых четырех направлений, которые стартуют 1 августа, на данный момент женские купе уже есть в 8 поездах:
То есть всего с 1 августа в Украине будет насчитываться 12 поездов с женскими купе.
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