Женская сборная Украины без шансов уступила лидерам на хоккейном чемпионате мира

ЧМ по хоккею среди женщин, Дивизион 2В, 3-й тур

Австралия - Украина - 4:1

Шайба Украины: Манчак

После поражения в овертайме от хозяек (3:4) и уверенной победы над Турцией (5:1), "сине-желтые" встретились с лидером и главным фаворитом турнира - Австралией. Команда с Зеленого континента ранее выиграла два поединка, не пропустив ни одной шайбы (победила Турцию - 2:0 и Гонконг - 8:0).

Удачно австралийки стартовали и с Украиной: открыли счет уже на первой минуте. В середине второго периода наша сборная осталась в меньшинстве, чем воспользовались соперницы, удвоив преимущество.

Сократить отставание "сине-желтым" удалось в начале третьего периода - шайбу забросила Валерия Манчак. Это был первый гол, который австралийки пропустили на чемпионате мира. Однако в середине периода австралийская команда снова отыграла преимущество в две шайбы, а затем увеличила его до трех.

После этого поражения украинки опустились на четвертую строчку в турнирной таблице, уступая сборной Бельгии по разнице заброшенных шайб.

Турнирная таблица

Австралия - 9 очков (3 матча) Новая Зеландия - 5 (2) Бельгия - 4 (3) Украина - 4 (3) Турция - 2 (3) Гонконг - 0 (2)

Именно против Бельгии Украина проведет следующий матч на турнире. Он состоится в субботу, 19 апреля. Начало - в 7:30 по киевскому времени.

Чемпионат мира в Дивизионе 2B продлится до 20 апреля. Победитель турнира выйдет в Дивизион 2А. Наша сборная играет на этом уровне впервые за 5 лет. В 2024-м "сине-желтые" повысились в классе, выиграв ЧМ в Дивизионе 3А.