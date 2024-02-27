Женская сборная Украины с разгромом Болгарии сохранила место в дивизионе B Лиги наций

Лига наций, Дивизион B, плей-офф, ответные матчи

Украина Ж – Болгария Ж – 3:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Овдийчук, 15, Глущенко, 18, Шматко, 81

"Сине-желтые" шокировали болгарок двумя забитыми мячами в стартовые 20 минут. Сначала Овдийчук удачно сыграла на добивании из пределов штрафной. А потом Глущенко замкнула дальнюю штангу после прострела партнерши от лицевой линии.

В дальнейшем команды перешли в более спокойный темп. Впрочем, избежать второго разгрома болгарской сборной не удалось. Под занавес встречи третий мяч в составе украинской команды оформила Шматко. Она головой эффектно замкнула навес Петрик со стандарта.

Две победы над Болгарией позволили сборной Украины сохранить прописку в Дивизионе B Лиги наций. На групповом этапе турнира "сине-желтые" финишировали третьими в квартете с полячками, сербками и гречанками. Подопечные Владимира Пятенко набрали 6 очков, минимально одолев сборные Греции и Сербии.

Сезон 2023/24 – дебютный в женской Лиге наций, созданной по образцу мужской. Следующий розыгрыш турнира запланирован на кампанию 2025/26. Зато в начале марта состоится жеребьевка квалификации к Евро-2025.