Женская сборная Украины уступила Бельгии в квалификации к Евро-2025

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро-2025, квалификация, финал плей-офф, первый матч

Украина – Бельгия – 0:2

Голы: ван Керховен, 21, Вуллерт, 90+3

Матч был номинально домашним для "сине-желтых" и проходил в турецкой Анталье. Подопечные Владимира Пятенко на правах хозяек сразу взяли инициативу в свои руки и уже на первой минуте получили отличный шанс открыть счет. Ольга Овдийчук пробивала с выгодной позиции, однако попала в голкипера бельгиек.

Соперницы, выдержав стартовое давление украинок, со временем выровняли игру, а затем и сами пошли вперед. Нашу сборную несколько раз спасала вратарь Дарья Келюшик. Но и она была бессильна на 21-й минуте, когда нападающая бельгиек Элла ван Керховен замкнула подачу с левого фланга – 1:0.

Во втором тайме преимущество Бельгии было более ощутимым. Украинки пытались контратаковать, но создать хотя бы один голевой момент после перерыва не смогли.

А вот соперницы своим шансом воспользовались. Уже в компенсированное время Тесса Вуллерт обыграла Келюшик и пробила в пустые ворота. Была небольшая надежда, что бельгийка находилась в положении вне игры. Но после просмотра VAR судьи гол засчитали.

Домашнее поражение (0:2) оставляет "сине-желтым" мало шансов на выход в финал Евро-2025. Ответный матч команды сыграют 3 декабря в бельгийском Левене. Встреча на стадионе "Ден Дреф" начнется в 21:15 по Киеву.