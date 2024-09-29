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Женская сборная Украины по баскетболу нашла дом на матч с Сербией

Фото: Лидер женской сборной Украины Алина Ягупова (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Определилось место проведения поединка отборочного раунда женского чемпионата Европы по баскетболу-2025, в котором украинки будут принимать сборную Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

"Домашней" площадкой для "сине-желтых" станет арена Олимпийского центра в столице Латвии – Риге. Игра состоится 10 ноября и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Это будет второй матч украинок во время очередного игрового окна для сборных. Перед Сербией наши на выезде сыграют против Северной Македонии. Эта встреча состоится 7 ноября в Скопье.

Сборная Украины пока неудачно играет в квалификации на Евро. Во время первого окна, в ноябре 2023 года, "сине-желтые" потерпели два поражения в группе G. Сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78).

После игр в ноябре два заключительных поединка отбора пройдут в феврале 2025-го. Для того чтобы пробиться в финальную часть турнира, нашей команде нужно выиграть свою группу или занять одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов). Пока в квартете G лидируют сербки и португалки, в активе которых по две победы. В свою очередь у Украины и Северной Македонии – по два поражения.

Женский Евробаскет-2025 впервые примут четыре страны – Италию, Грецию, Чехию и Германию. Тамошние сборные уже получили места в финальной части, но играют между собой в группе I – за зачетные очки рейтинга ФИБА.

К слову, "Днепр" попал в Кубок Европы ФИБА после поражения в квалификации.

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