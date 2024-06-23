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Женщину, повредившую могилы военных в Киеве, отправили в психбольницу

Киев, Воскресенье 23 июня 2024 16:54
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Женщину, повредившую могилы военных в Киеве, отправили в психбольницу Фото: в Киеве женщина повредила могилы военных (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Дмитрий Левицкий

Женщину, повредившую могилы погибших военных на территории Аскольдовой могилы в Киеве, отправили на два месяца в психбольницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник РБК-Украина, 60-летняя женщина будет 60 дней в специализированном заведении в Глевахе. Она будет находиться в условиях, исключающих ее опасное поведение, добавил источник.

Как известно, женщине сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам - ч. 3 ст. 297 УК Украины. Санкция статьи - от ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет до лишения свободы от четырех до семи лет.

Надругательство над могилами в Киеве

На днях стало известно о надругательстве над могилами погибших военнослужащих Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как выяснили правоохранители, надругательство совершила 60-летняя женщина. Она избила могилы палкой, сорвала и поломала памятные таблички, а также разбила лампадки. Свои мотивы женщина объяснить не смогла, она была задержана и отправлена на судебно-медицинскую экспертизу.

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