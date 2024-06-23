Жінку, яка пошкодила могили військових в Києві, відправили в психлікарню
Жінку, яка пошкодила могили загиблих військових на території Аскольдової могили в Києві, відправили на два місяці в психіатричну лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як розповіло джерело РБК-Україна, 60-річна жінка перебуватиме 60 днів у спеціалізованому закладі в Глевасі. Вона перебуватиме в умовах, які виключають її небезпечну поведінку, додало джерело.
Як відомо, жінці повідомили про підозру за фактом наруги над могилами захисників України з хуліганських мотивів - ч. 3 ст. 297 КК України. Санкція статті - від обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років до позбавлення волі від чотирьох до семи років.
Наруга над могилами в Києві
Днями стало відомо про наругу над могилами загиблих військовослужбовців Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві.
Як з'ясували правоохоронці, наругу скоїла 60-річна жінка. Вона побила могили палицею, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки. Свої мотиви жінка пояснити не змогла, її затримали та відправили на судово-медичну експертизу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.