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Женщинам доплатят до 1038 гривен до пенсии: кому и как получить деньги в ноябре

06:30 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Женщинам начислят надбавку к пенсии (коллаж РБК-Украина)

Пенсионный фонд выплачивает доплату женщинам, воспитавшим пятерых и более детей. Деньги сами не поступят - сначала нужно подать заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .

Прибавку назначают женщинам, которые родили и воспитали пятерых или более детей до шестилетнего возраста. Ее считают в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных людей.

Сколько денег насчитают

В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет 2595 гривен. Конкретно от него зависит сумма доплаты.

За пятерых детей женщине насчитают 35% от этого минимума - это 908 гривен ежемесячно. За каждого следующего ребенка прибавляется еще 1%.

Суммы определяет закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". За шестерых детей доплатят 934 гривны, за семерых – 960 гривен. Матери-героини с десятью и более детьми получат максимальные 1038 гривен.

Эти деньги добавляют к основной выплате: пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Что нужно сделать

Большинство надбавок в Украине назначается по заявлению, поэтому на счет деньги автоматически не поступят. Нужно лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

С собой нужно иметь заявление и документы, подтверждающие статус многодетной матери или факт официального усыновления детей.

Кроме того, пенсионерам доплачивают за возраст. После 70 лет прибавляют 300 гривен, с 75 лет - 456 гривен, а после 80 лет - 570 гривен.

Полная возрастная доплата выплачивается, если пенсия вместе с бонусом не превышает 10 340 гривен.

Напомним, что украинцы за границей могут докупить страховой стаж.

Для этого следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом, а минимальный взнос за месяц составляет 1 902,34 гривны.

Как сообщало РБК-Украина, пенсионеры имеют право на несколько доплат.

Часть из них не начисляется автоматически, а назначается после заявления в Пенсионный фонд.

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