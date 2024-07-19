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Женщина впервые стала главнокомандующим вооруженными силами Канады

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генерал Дженни Кариньян официально принял командование Вооруженными силами Канады на церемонии в Канадском военном музее в Оттаве в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Это может создать модель и изменить то, что возможно для женщин. Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в Вооруженных силах Канады", - сказала Кариньян.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал этот день историческим и похвалил Кариньян как человека, отвечающего такой должности.

"Вы первая женщина, которая когда-либо стала начальником штаба обороны Канады, первая в G7 и G20. Вы являетесь образцом для подражания для всех канадцев и мируа, – сказал Трюдо во время церемонии.

Напомним, что недавно Трюдо анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

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