RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена рассказывает оккупанту, что в России уже "чуть ли не переворот" (перехват)

Фото: жена рассказывает оккупанту, что в России уже "чуть ли не переворот" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Женщина в разговоре с мужем-оккупантом рассказывает, что в России из-за объявления мобилизации "чуть ли не переворот". И заявляет о недовольстве действиями Путина среди россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

"Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизонны уже никого не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизировать... Пишут все на Путина, чтоб отстранить от власти", - говорит женщина.

Напомним, недавно разведка перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на дезорганизацию, что в их вражеских войсках "каждый сам за себя".

Добавим, ранее был опубликован разговор оккупанта, который жаловался на многочисленные потери в подразделении и отсутствие должного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМобилизация в России