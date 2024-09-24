ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Женщина, которая советовала россиянам класть семена подсолнуха в карманы, выбралась из оккупации

Вторник 24 сентября 2024 11:10
UA EN RU
Женщина, которая советовала россиянам класть семена подсолнуха в карманы, выбралась из оккупации Фото: Выезд с оккупированной территории (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Жительница Геническая Светлана Панкова, известная своей смелостью, смогла выбраться из временно оккупированной территории.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание "Район.Геническ".

Женщина стала известна после событий марта 2022 года, когда она обратилась к русскому солдату со словами: "Вы пришли на мою землю, вы оккупанты и с этого момента прокляты. Положите себе в карман семена подсолнечника, чтобы они проросли, когда вы здесь поляжете!"

Из-за своего смелого поступка Светлана попала под наблюдение российских спецслужб. В июле 2023 года оккупанты обнародовали видео, на котором ее заставили извиниться перед камерой. Против Панковой было возбуждено уголовное дело по обвинению в "экстремизме", и оккупанты планировали отправить ее в Россию для показательного суда.

Напомним, по данным Минреинтеграции, депортированные в Россию украинцы могут обратиться с просьбой об эвакуации через несколько каналов: вебпортал горячей линии 15-48, чат-бот в Telegram, электронную почту (1548@minre.gov.ua), а также через мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber по номеру (096) 078-84-33. Эвакуация производится бесплатно. Эвакуированные лица получают социальные гарантии, включая безвозмездное проживание в местах компактного размещения, а также финансовую, психологическую и медицинскую поддержку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украина вернула еще десять детей из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную территорию. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, дети вместе с родителями и попечителями жили на временно оккупированной территории. Среди спасенных – семь мальчиков и три девочки в возрасте от 3 до 16 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геническ
NEWS
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение