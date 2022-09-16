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Житлові субсидії та пільги: скільки платитимуть у наступному році

Фото: в уряді розрахували розмір субсидій та пільг у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році середньомісячна чисельність одержувачів (домогосподарств), яким виплачено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг складе 1 млн 818,4 тисяч осіб. Це більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Згідно з документом, який підготувало Міністерство фінансів, середньомісячний розмір субсидії зросте з 1 200,1 гривень до 1 572,4 гривень.

Водночас уряд очікує, що середньомісячна чисельність осіб, яким виплачуються пільги на оплату житлово-комунальних послуг скоротиться з 1 млн 690,1 тисяч осіб до 1 млн 254,2 тисяч осіб.

Середньомісячний розмір пільги зросте з 641,8 до 824,3 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

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Субсидії в Україні