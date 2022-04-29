RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Житло для переселенців. У Кабміні пояснили, хто перший у черзі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів розповів, що переселенцям уже перераховано понад 2,6 млрд гривень виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що уряд сьогодні затвердить документ, який визначатиме, яким родинам з-поміж переселенців буде надаватися житло в першу чергу.

Йдеться про багатодітні родини, вагітних жінок, сімей з дітьми, людей, які втратили працездатність та пенсіонерів.

"Держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин. Також будемо ремонтувати об’єкти житлового фонду, аби там розселяти людей", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що з 1 травня по 2000-3000 гривень платитимуть переселенцям з 8 областей. Названо повний перелік громад.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниПереселенці з ДонбасуУряд