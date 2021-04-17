Житло в Києві: на які квартири піднялися ціни і чому зростає попит

На вторинному ринку з'явилися інвестори, які купують житло для здачі в оренду, а також ті, кому вдалося оформити іпотеку за держпрограмою під 7% річних у гривні.

Попит на 1-кімнатні

Медіанні ціни (середня вартість, при якій не враховуються аномально низькі і аномально високі показники) на квартири в старому житловому фонді почали зростати. У березні в порівнянні з лютим однокімнатні квартири подорожчали на 4% - в середньому до 1290 доларів за кв. м, йдеться в дослідженні порталу Address.ua. Це більше, ніж роком раніше, коли в середньому житло на вторинному ринку в Києві за той же період зросло в ціні на 1,6% - до 1247 доларів за кв. м.

Житло в минулому місяці дорожчало в Голосіївському і Дніпровському районах столиці, тоді як на Подолі квартири, навпаки, подешевшали на 5%. Майже половина покупців готові викласти за квартиру від 50 тисяч до 70 тисяч доларів. І більшість (44,7%) цікавляться як раз "одиничками", йдеться в дослідженні Address.ua. На другому місці за популярністю (39,9% запитів) - двокімнатні, а на третьому - більш габаритні трьох - і чотирикімнатні квартири.

Покупці зацікавилися житлом у будинках не старше 15-20 років, кажуть ріелтори. Площа однокімнатних квартир в них становить 35-50 кв. м, і на даний момент це найбільш затребувана нерухомість у столиці. Близько 35% потенційних покупців шукають житло такого класу.

Ще в минулому році більшість покупців цікавилися найдешевшими квартирами вартістю від 30-40 тисяч доларів. Більш дороге житло, як, наприклад, квартири в новобудовах, користувалися набагато меншою популярністю.

"Вторинка" зацікавила інвесторів

Одно - і двокімнатні квартири в хорошій локації завжди користуються підвищеним попитом покупців, говорить РБК-Україна президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

"Саме такі квартири (особливо 1-кімнатні), незалежно від зовнішніх обставин, завжди в ціні, оскільки вони цікаві і для інвестора (для подальшої здачі в оренду), і для особистого проживання. Тому цілком логічно, що в першу чергу хороший попит на однокімнатні квартири, які у зв'язку з цим дорожчають", - підкреслив він.

Деякі інвестори, які купували квартири на "первинці" і потім здавали їх в оренду, дійсно переорієнтувалися на вторинний ринок. Це пов'язано зі скандалами і зупинками будівництв "Аркади" і "Укрбуду". При цьому попит на квартири в будинках віком 15-20 років не знижується.

Директор City Development Solutions Роман Герасимчук каже, що пояснити таку динаміку в цілому можна впливом нової іпотечної держпрограми зі ставкою під 7% - саме категорії житла, які підходять під вимоги програми, виявилися найбільш затребуваними в березні 2021 року.