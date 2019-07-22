Жеваго програє кандидату від "Слуги народу" в Горішніх Плавнях

Відомий бізнесмен і народний депутат багатьох скликань Костянтин Жеваго на парламентських виборах 2019 року програє на окрузі №150 у Полтавській області. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За даними ЦВК, після обробки 79,68% голосів лідирує Олексій Мовчан ("Слуга народу") - 42,62% голосів, а Жеваго отримує 22,70%.

Згідно з інформацією ЦВК, Мовчан 1994 року народження - заступник начальника відділу управління проектами і програмами ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ".

Зазначимо, Жеваго є одним із співвласників Полтавського ГЗК, містоутворюючого підприємства Горішніх Плавнів - міста, якие розташование в окрузі №150. Жеваго був депутатом Верховної ради багатьох скликань з 1998 року.

Нагадаємо, кандидати від партії Володимира Зеленського на парламентських виборах можуть отримати близько 125 мандатів на мажоритарних округах. Зокрема вони перемагають відомих екс-регіоналів. Так, в Запоріжжі програє В'ячеслав Богуслаєв, а в Одесі - Сергій Ківалов.

Як повідомляло РБК-Україна, кандидати від партії "Слуга народу" перемагають на всіх 13 округах у місті Києві.