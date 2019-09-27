Жеваго оголосили підозру у розтратах в банку "Фінанси та кредит"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Детективи ДБР вважають, що Жеваго, який є бенефіціаром банку "Фінанси та кредит", причетний до організації злочинної схеми по розтраті 2,5 млрд гривень фінустанови.

"Про підозру йому повідомили ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, що перебуває у віданні посадової особи, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України", - додали в ГБР.

Під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія в 2007- 2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

"Згодом, між фінансовими установами (банком “Фінанси та кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ГБР, кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому нардепу.

Нагадаємо, 23 вересня Жеваго викликали на допит і для вручення підозри в Державне бюро розслідувань.

Костянтин Жеваго є виконавчим директором компанії Ferrexpo, а також бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит".

У серпні РБК-Україна повідомляло, що Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двох топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит", які розтратили 2,5 млрд гривень. За словами першого заступника директора ДБР Ольги Варченко, на причетність до схемі також перевіряють нардепа. За даними ЗМІ мова йшла про Костянтина Жеваго.