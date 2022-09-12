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До "жесту доброї волі" готуються? В Херсонській області окупанти запасаються одежею

Фото: в Херсонській області окупанти запасаються цивільною одежею (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області російські окупанти готуються до втечі, запасаючись цивільною одежею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"За інформацією учасників Руху Опору Південь, в обласному центрі та інших населених пунктах області, російські окупанти активно запасаються цивільною одежею", - розповів він.

За його словами, таким чином, вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону.

"Від росіян максимально приховують, що позаду них виставили "тік-ток" війська кадирівських "заградотрядов". Партизани закликають окупантів рятувати життя та зустрічати ЗСУ з піднятими руками та покинутою зброєю", - додав Братчук.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув "кадирівців".

При цьому "кадирівці", яких направили на Херсонський напрямок для посилення, не поспішають йти в бій і тримаються досить далеко від зони вогневої дії українських військових.

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Херсонская область