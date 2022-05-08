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"Жорстокий військовий злочин": МЗС засудив авіаудар РФ по школі в Білогорівці

Фото: МЗС засудив авіаудар РФ по школі в Білогорівці (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило авіаудар російських окупаційних військ по школі в Білогорівці. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули понад 60 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України в Twitter.

"МЗС рішуче засуджує російський обстріл школи в Білогорівці, в якій 7 травня переховувалися 60 осіб. Росія вчинила цей жорстокий військовий злочин незадовго до Дня пам'яті і примирення, постійно повторюючи трагедію Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області. У момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 осіб.

7 травня з-під завалів рятувальникам вдалося дістати 30 осіб. Пізніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що попередньо жертвами авіаудару по школі в Білогорівці стали 60 осіб.

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