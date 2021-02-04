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Жорстоке поводження з тваринами: Рада відправила закон про покарання на доопрацювання

Україна, Четвер 04 лютого 2021 15:52
Жорстоке поводження з тваринами: Рада відправила закон про покарання на доопрацювання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада вирішила доопрацювати закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Відповідний законопроект №2351 направили на повторне друге читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Таке рішення підтримали 313 парламентаріїв.

Цей закон пропонує заборонити винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Раніше в Раді розповіли, що комітет з питань правоохоронної діяльності наполягає на розділенні даного проекту на дві частини: основну, якою вносяться зміни до низки законів, і ту, що стосується внесення змін до кодексів.

У зв'язку з цим профільний комітет рекомендував ВР відправити документ на повторне друге читання.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого 2020 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2351, за нього проголосували 318 парламентаріїв.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року парламент 8 скликання провалив законопроект №6598. Закон передбачав кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами.

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