Жестокое обращение с животными: Рада отправила закон о наказании на доработку

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада решила доработать закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Соответствующий законопроект №2351 направили на повторное второе чтение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Такое решение поддержали 313 парламентариев.

Этот закон предлагает запретить истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Ранее в Раде рассказали, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности настаивает на разделении данного проекта на две части: основную, которой вносятся изменения в ряд законов, и ту, что касается внесения изменений в кодексы.

В связи с этим профильный комитет рекомендовал ВР отправить документ на повторное второе чтение.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля 2020 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2351, за него проголосовали 318 парламентариев.

Напомним, в ноябре 2018 года парламент 8 созыва провалил законопроект №6598. Закон предусматривал уголовную ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.