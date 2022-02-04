Жорстокі ігри роблять людей менше емпатичними,- вчені

Під час дослідження фахівці відібрали 56 студентів та розділили їх на дві групи:

ті, хро проводив за іграми більше 8,5 годин на тиждень;

ті, хто взагалі не грав в ігри.

На початку експерименту, студентів попросили оцінити рівень болючості низки фотографій. На знімках були зображені різні побутові ситуації - від притискання кінцівки дверима, до звичайного порізу під час готування.

Відповідно до результатів дослідження, студенти, які не грали - більш чутливо реагували на кадри. Водночас ті хто проводив час за іграми з елементами жорстокості - ставилися до фотографій простіше.

Після цього обидві групи студентів провели 40 хвилин за грою Call of Duty: Modern Warfare. Їх попросили повторно оцінити болючість знімків. У тих, хто раніше не захоплювався жорстокими іграми - значно знизилась чутливість до кадрів, а показники іншої групи - не змінилися.

Вчені припускають, що під час гри у жорстокі ігри - гравці пригнічують емоційне збудження, аби знизити свою емпатію.