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Жорстокі ігри роблять людей менше емпатичними,- вчені

Автор: Сергій Пишкін

У людей, які грають у жорстокі ігри - знижується чутливість нейронів до болючих зображень. Про це свідчать дані дослідження вчених з Амстердамського вільного університету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PsyPost.

Під час дослідження фахівці відібрали 56 студентів та розділили їх на дві групи:

  • ті, хро проводив за іграми більше 8,5 годин на тиждень;
  • ті, хто взагалі не грав в ігри.

На початку експерименту, студентів попросили оцінити рівень болючості низки фотографій. На знімках були зображені різні побутові ситуації - від притискання кінцівки дверима, до звичайного порізу під час готування.

Відповідно до результатів дослідження, студенти, які не грали - більш чутливо реагували на кадри. Водночас ті хто проводив час за іграми з елементами жорстокості - ставилися до фотографій простіше.

Після цього обидві групи студентів провели 40 хвилин за грою Call of Duty: Modern Warfare. Їх попросили повторно оцінити болючість знімків. У тих, хто раніше не захоплювався жорстокими іграми - значно знизилась чутливість до кадрів, а показники іншої групи - не змінилися.

Вчені припускають, що під час гри у жорстокі ігри - гравці пригнічують емоційне збудження, аби знизити свою емпатію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найулюбленішу гру підприємця Ілона Маска.

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