Жорсткий Brexit може вплинути на об'єднання Ірландії, - прем'єр

Вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу без угоди може стати початком об'єднання Ірландії із Північною Ірландією. Про це сказав Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зокрема, за словами прем'єра, уряд Ірландії не має наміру планувати об'єднання, оскільки пробританські сили в Північній Ірландії будуть вважати це провокацією.

"Якщо Велика Британія виведе Північну Ірландію з Європейського союзу всупереч волі більшості жителів Північної Ірландії, позбавить їх європейського громадянства і підірве Страсноп'ятничну угоду - такі питання будуть виникати, подобається нам це чи ні", - сказав він, додавши, що до цього потрібно бути готовими.

Нагадаємо, новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія не лише вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, а й підпише вигіднішу угоду щодо Brexit із Євросоюзом.