Жорстка посадка літака в Індії: зросла кількість жертв

Кількість загиблих унаслідок невдалої посадки літака індійської авіакомпанії Air India Express в аеропорту Кожикоде зросла до 17. Травми отримали щонайменше 112 осіб, їх госпіталізували.

Про це повідомляє Times of India.

Серед загиблих також пілоти літака. Рятувальна операція, яка була перервана через негоду, була знову відновлена ​​і закінчена.

Всього на борту літака знаходилися 174 пасажирів, 10 дітей, двоє пілотів і четверо членів екіпажу.

Відзначається, що рейс здійснювався в рамках програми Vande Bharat, яка була створена для повернення індійських громадян з-за кордону у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Попередніми причинами аварії вважають погані погодні умови.

Нагадаємо, в аеропорту Кожикоде зазнав аварії літак авіакомпанії Air India Express, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих.