Жест вежливости или нарушение: что "светит" водителям за благодарность аварийкой

Украинские водители часто используют сигнал аварийки для того, чтобы поблагодарить других участников дорожного движения. Законом четко определено, когда ее можно включать, и нарушение этих правил может иметь серьезные последствия.
РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, можно ли "благодарить" аварийкой.
Случаи, при которых разрешается включение аварийной световой сигнализации, установлены п. 9.9 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины.
Аварийная сигнализация должна быть включена:
Также при совершении дорожно-транспортного происшествия вместе с включением аварийной световой сигнализации должен быть установлен знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь на расстоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения, но не ближе 20 м до транспортного средства в населенных пунктах и 40 м вне их.
"Таким образом использование аварийной световой сигнализации в других случаях, не предусмотренных Правилами дорожного движения, в частности, для благодарности другим водителям, может считаться административным правонарушением за ст. 122, ст. 125 КУоАП, за что предусмотрено предупреждение или штраф в размере 510 гривен", - говорит юрист.
Если указанное выше нарушение повлекло создание аварийной обстановки, а именно: заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры по обеспечению безопасности личной и других граждан, водитель может быть оштрафован на 1 445 гривен или лишен права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.
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