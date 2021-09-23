Жест доброї волі. Україна передала до ОРДЛО останки загиблого бойовика

Українська сторона передала в окремі райони Донецької та Луганської областей останки загиблого на Донбасі бойовика Анатолія Мялкіна. До 2014 року він проживав у Донецьку, останки передали його матері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що сьогодні в якості ініціативи доброї волі і в рамках діяльності Гуманітарного підгрупи ТКГ українська сторона передала останки чоловіка, загиблого в ході конфлікту, - Анатолія Мялкіна, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області.

"Останки передані його матері", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сайту "Миротворець", Анатолій Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку. У 2014 році брав участь у боях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.