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Жертвами війни в Україні стає все більше дітей: нові дані

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 09:06
Жертвами війни в Україні стає все більше дітей: нові дані Фото: вже 341 дитина загинула в Україні через повномасштабне вторгнення РФ (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 963 дитини. З них 341 загинула, а ще 622 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві наголошують, що ц цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 336,
  • Харківській - 183,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 57,
  • Херсонській - 52,
  • Миколаївській - 48,
  • Запорізькій - 31,
  • Сумській - 17.

Так, в ніч на 28 червня через обстріл окупантами Очакова Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

Крім того, днем раніше внаслідок авіаудару ворога по Лисичанську загинув хлопчик 14 років. Цього ж дня окупанти обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

Також 26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

У відомстві додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали ударів по Одесі, через що поранення отримала, зокрема, і дитина.

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Діти війни Війна Росії проти України
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