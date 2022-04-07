Жертвами теракту в Тель-Авіві стали дві людини. Поліція шукає нападників

Двоє людей загинули і вісім отримали поранення в результаті перестрілки з терористами в центрі Тель-Авіва. Нападникам вдалося втекти, їх шукає поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Jerusalem.
За даними видання, четверо з поранених перебувають у важкому стані. Правоохоронці закликали людей уникати вулицю Дізенгоф, де стався теракт. Поліція попереджає, що стрілець все ще знаходиться поблизу.
Видання зазначає, що в Інтернеті з'явилася непідтверджена інформація про ліквідацію стрілка. Поліція розцінює подію як теракт.
Останній теракт на вулиці Дізенгоф, де знаходиться велика кількість барів та ресторанів, стався у 2016 році. Тоді загинули двоє людей, ще кілька було поранено.
Нагадавши, про стрілянину в центрі Тель-Авіва стало відомо близько 22:00 за київським часом. Спочатку повідомлялося до шести поранених.
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