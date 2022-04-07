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Жертвами теракту в Тель-Авіві стали дві людини. Поліція шукає нападників

Фото: при теракті в Тель-Авіві загинули дві людини (twitter.com/PeaceNowUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Двоє людей загинули і вісім отримали поранення в результаті перестрілки з терористами в центрі Тель-Авіва. Нападникам вдалося втекти, їх шукає поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Jerusalem.

За даними видання, четверо з поранених перебувають у важкому стані. Правоохоронці закликали людей уникати вулицю Дізенгоф, де стався теракт. Поліція попереджає, що стрілець все ще знаходиться поблизу.

Видання зазначає, що в Інтернеті з'явилася непідтверджена інформація про ліквідацію стрілка. Поліція розцінює подію як теракт.

Останній теракт на вулиці Дізенгоф, де знаходиться велика кількість барів та ресторанів, стався у 2016 році. Тоді загинули двоє людей, ще кілька було поранено.

Нагадавши, про стрілянину в центрі Тель-Авіва стало відомо близько 22:00 за київським часом. Спочатку повідомлялося до шести поранених.

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ІзраїльПалестинаТель-АвивТеракт