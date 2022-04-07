Жертвами теракту в Тель-Авіві стали дві людини. Поліція шукає нападників

Двоє людей загинули і вісім отримали поранення в результаті перестрілки з терористами в центрі Тель-Авіва. Нападникам вдалося втекти, їх шукає поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Jerusalem .

За даними видання, четверо з поранених перебувають у важкому стані. Правоохоронці закликали людей уникати вулицю Дізенгоф, де стався теракт. Поліція попереджає, що стрілець все ще знаходиться поблизу.

Видання зазначає, що в Інтернеті з'явилася непідтверджена інформація про ліквідацію стрілка. Поліція розцінює подію як теракт.

Останній теракт на вулиці Дізенгоф, де знаходиться велика кількість барів та ресторанів, стався у 2016 році. Тоді загинули двоє людей, ще кілька було поранено.