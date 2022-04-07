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Жертвами теракта в Тель-Авиве стали два человека. Полиция ищет нападавших

Фото: при теракте в Тель-Авиве погибли два человека (twitter.com/PeaceNowUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате перестрелки с террористами в центре Тель-Авива. Нападавшим удалось скрыться, их ищет полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Jerusalem.

По данным издания, четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители призвали людей избегать улицу Дизенгоф, где произошел теракт. Полиция предупреждает, что стрелок все еще находится поблизости.

Издание отмечает, что в интернете появилась неподтвержденная информация о ликвидации стрелка. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

Последний теракт на улице Дизенгоф, где находится большое количество баров и ресторанов, произошел в 2016 году. Тогда погибли два человека, еще несколько были ранены.

Напомним, о стрельбе в центре Тель-Авива стало известно около 22:00 по киевскому времени. Первоначально сообщалось до шести раненых.

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ИзраильПалестинаТель-АвивТеракт