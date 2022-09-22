Жертвами российской оккупации в Изюме могли стать более тысячи человек, - горсовет

"Сегодня мы можем говорить о том, что такие захоронения - не в одном месте, а по меньшей мере в трех… Там тоже могут располагаться массовые захоронения. И если поначалу мы оценивали, что жертв среди мирного населения нашей общины - тысяча человек, я боюсь, что эта цифра может только увеличиться", - сказал он.

Сейчас эксгумация тел массового захоронения в Изюме продолжается и пока непонятно, когда она завершится.

"На сегодняшний день эти действия не завершены, я думаю, что они даже не дошли до середины… Тела отправляют в Харьков, и там с ними будут работать специалисты", - отметил Мацокин.

Заммэра рассказал, что родные погибших сдают материал для исследования ДНК в Изюме, а сами исследования будут проводиться в Харькове.