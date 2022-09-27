Жертвами российского вторжения в Украину стали почти 15 тысяч гражданских, - ООН

Только с 1 897 случаев гибели и ранения гражданских.

Больше всего жертв с начала войны зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях - 3 591 убитых и 4 791 раненых, из них 378 убитых и 1347 раненых на территории неподконтрольной Украине.

"Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха", - отмечают в ООН.

При этом в организации считают, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.