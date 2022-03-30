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Жертвами окупації Ірпеня могли стати сотні містян, – мер

Фото: Олександр Маркушин (Alexandr Markushin/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин назвав приблизну кількість загиблих у звільненому українськими військами місті на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник міста припустив, що кількість жертв вимірюється сотнями. Наразі завали зруйнованих будівель в Ірпені ще не починали розбирати.

"Я думаю, приблизно 200-300 людей загинуло. Багато під завалами загинули. А для цього треба час. 50% міста зруйновано, а завали ніхто не розбирав, а там 100% є люди", – заявив Маркушин.

Українські війська звільнили Ірпінь від окупантів 28 березня. Поки влада не рекомендує повертатися в місто, якому президент Зеленський присвоїв звання героя.

Міський голова також розповів жахливі подробиці воєнних злочинів загарбників. Вони вбивали всіх, хто був їм не до вподоби.

"Люди, які їм не подобалися – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися", – додав Маркушин.

До слова, російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Луганській області.

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