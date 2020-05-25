Жертвами обстрілів на Донбасі в травні стали 9 мирних жителів, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повідомила про 9 жертви серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня. Всього було зафіксовано більше 10 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Як зазначили в ОБСЄ, всі жертви обстрілу отримали поранення. Серед них п'ять дітей.

"СММ підтвердила повідомлення про 9 жертви серед цивільного населення (всі поранені), у тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 загиблих і 38 поранених", - йдеться у звіті.

Також спостерігачі відзначили збільшення обстрілів, порівняно з попереднім двотижневим періодом.

"За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10 500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2 000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9 800 порушень і 2 750 вибухів відповідно", -повідомили в ОБСЄ.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі ведуть вогонь по позиціях українських військових з житлових кварталів населених пунктів.

Також повідомлялося, що днями в результаті обстрілу бойовиків у селі Кам'янка Донецької області були зруйновані два будинки.