Жертвами паводків у Японії стали вже 70 людей

Жертвами повені в Японії, спричиненої сильними зливами, стали 70 людей, ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти. Найбільше від стихійного лиха постраждав острів Кюсю - тут загинули 66 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що дощі призвели до розливів річок, гірських обвалів і обрушення будівель у багатьох районах країни.

Пошуково-рятувальні загони, які складаються з поліцейських, співробітників пожежної служби та сил самооборони Японії, продовжують пошук зниклих.

За оцінками урядових джерел, унаслідок сильних дощів виявилися затопленими 1550 га угідь, у 27 префектурах країни сталися зсуви.

Нагадаємо, сильні зливи в Японії тривають з початку липня і призвели до паводків і зсувів грунту. Влада Японії евакуювала сотні тисяч мешканців з підтоплених територій.

Раніше повідомлялося про 57 загиблих внаслідок паводів у Японії.

Також РБК-Україна писало, що раніше повені розлилися на заході України, жертвами негоди стали три людини.