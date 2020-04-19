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Жертвами коронавируса в мире стали 160,7 тыс. человек

Новости » Общество     19.04.2020 - 07:57
Жертвами коронавируса в мире стали 160,7 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Лидером по количеству летальных случаев являются США - 38,9 тыс.

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на 7:00 в воскресенье, 19 апреля, превысило 160,7 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса (США).

По количеству погибших вследствие коронавируса лидируют США - 38,9 тыс. человек, среди них 13,1 тыс. умерли в Нью-Йорке. Также США лидируют по количеству инфицированных - почти 735 тыс. случаев.

На втором месте по количеству летальных случаев находится Италия - умерли 23,2 тыс. человек. Далее следует Испания - 20,6 тыс. умерших.

В Испании 194,4 тыс. инфицированых, в Италии - 175,9 тыс., Франции - 152,9 тыс. и Германии - 143,7 тыс.

Напомним, 18 апреля в Соединенных Штатах тысячи американцев вышли на улицы митинговать с требованием прекратить или ослабить карантинные ограничения.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Китаю серъезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе, поскольку официальные сведения о COVID-19 в Китае администрация амерканского президента считает "нереальными".

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