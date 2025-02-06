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Из-за безопасности: Suzuki прекращает продажи сразу нескольких моделей

Четверг 06 февраля 2025 12:10
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Из-за безопасности: Suzuki прекращает продажи сразу нескольких моделей Фото: Suzuki прекращает продажи сразу нескольких моделей (globalsuzuki.com)
Автор: Константин Широкун

Из-за новых правил безопасности австралийский рынок покидают Suzuki Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny. С 1 марта 2025 года в Австралии вступают в силу новые требования к безопасности автомобилей, которым не соответствуют многие модели, представленные в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarExpert.

Ранее стало известно, что из-за нововведений Mitsubishi отказалась от продажи Pajero Sport, ASX и Eclipse Cross, а теперь и Suzuki перестала принимать заказы на Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny.

В разговоре с CarExpert глава Suzuki Australia Майкл Пачота заявил, что компания и так планировала выводить из локальной линейки модели, жизненный цикл которых закончился. Ignis, Swift Sport, Vitara, S-Cross и трехдверный Jimny уже недоступны для заказа, однако машин на складах дилеров должно хватить на 2025 год.

С большинством из перечисленных автомобилей австралийцы действительно попрощались, поскольку Suzuki не намерена вкладывать средства в их доработку, однако с Jimny пока не все так однозначно. Система AEB, которая с весны станет обязательной для всех машин в Австралии, есть на пятидверной версии модели, и потенциально японская марка может оснастить ею и трехдверный внедорожник.

Из-за безопасности: Suzuki прекращает продажи сразу нескольких моделей

Останутся на австралийском рынке и кроссоверы Vitara и S-Cross, но только в гибридной модификации. Параллельно Suzuki готовит для Австралии новинки, в частности запланирован запуск кроссовера Fronx, который будет возиться из Индии.

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