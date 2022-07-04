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Жіноча збірна України виборола бронзові медалі футзального Євро-2022

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Понеділок 04 липня 2022 09:46
Жіноча збірна України виборола бронзові медалі футзального Євро-2022 Фото: Юлія Титова в обіймах Сніжани Воловенко (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Жіночий чемпіонат Європи з футзалу збірна України завершила перемогою над національною командою Угорщини в поєдинку за третє місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2022, жінки, матч за 3-тє місце

Угорщина – Україна – 1:2

Голи: Горват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23

Перевага українок у стартові хвилини призвела до швидкого забитого м'яча. На 9-й хвилині Рубан із правого краю віддала передачу під удар Титовій, яка класно пробила повз воротаря в один дотик.

Ще до перерви "синьо-жовті" зобов'язані були закріплювати власну перевагу. Проте удар Скибіної потягнула Торма. Натомість постріл Воловенко в порожні ворота заблокувала суперниця.

У дебюті другої половини збірна України забила вдруге. Це Титова з кутового відпасувала Воловенко, яка потужним діагональним ударом прошила воротаря.

Після другого гола на майданчику пішла відкрита гра. Українкам Скибіній і Рубан забракло влучності, угорки відповіли ударами Фольк поруч зі стійкою і Горват у площину. Зрештою, збірна Угорщини перейшла на гру в п'ять польових і відквитала один м'яч на 39-й хвилині – Горват відзначилася хорошим дальнім ударом.

Проте, українки втримали переможний рахунок і забрали бронзові нагороди. Чемпіоном Європи натомість стали іспанки, які лише в серії пенальті здолали збірну Португалії (3:3, пенальті – 4:1).

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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