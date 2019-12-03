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У Мінекономіки назвали області з найнижчою зарплатою

Новини » Економіка     03.12.2019 - 14:32
У Мінекономіки назвали області з найнижчою зарплатою
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Дані оприлюднив міністр Мілованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив дані про те, в яких областях України найнижча зарплата. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За даними Милованова, найнижчими були середньомісячні зарплати в наступних областях:

  1. Чернівецька область - 7 885 грн,
  2. Херсонська область - 8 020 грн,
  3. Тернопільська область - 8 098 грн,
  4. Чернігівська область - 8 130 грн,
  5. Кіровоградська область - 8 222 грн.

Милованов оприлюднив дані під заголовком "Статистика дня". При цьому міністр не повідомив, за який період ці цифри, а також не назвав джерело інформації.

У Мінекономіки назвали області з найнижчою зарплатою

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, які були опубліковані минулого тижня, в жовтні найнижча зарплата була в наступних областях:

  1. Чернівецька область - 8 211 грн,
  2. Херсонська область - 8 277 грн,
  3. Тернопільська область - 8 563 грн,
  4. Чернігівська область - 8 618 грн,
  5. Кіровоградська область - 8 643 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн. Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 15862 грн.

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