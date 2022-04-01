Жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук

"Наші жінки і діти стали живим щитом, який не дає нашій армії працювати по ворогу. Тому ми так наполягаємо на гуманітарних коридорах, а вони не хочуть їх відкривати. Тому що якщо там не буде наших цивільних, ви розумієте, що з ними буде і куди вони потраплять", - заявила вона.

За її словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії лист з вимогою відкрити гуманітарні коридори в 97 населених пунктів у 9 областях.

"Серед них Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Сумська, Миколаївська. Там перераховані всі основні населені пункти, навіть маленькі, як Іванків і Димер. Ми розуміємо, де не можна провести евакуацію. Тут питання не в нас", - підкреслила Верещук.

Вона підкреслила, що російська сторона не хоче погоджувати гуманітарні коридори з певних причин.

"Наприклад, в Іванкові їх пункт, вони зосередили там свої війська, і очевидно вони не хочуть, щоб туди їхали автобуси, щоб були відкриті коридори. І, звичайно, вони не хочуть втратити живий щит", - додала віце-прем'єр.