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Жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 08:43
Жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Владислав Красінський

Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає Збройним силам України працювати по ворогу. Оскільки російські окупанти розуміють, що з ними буде, якщо не буде цивільних.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Наші жінки і діти стали живим щитом, який не дає нашій армії працювати по ворогу. Тому ми так наполягаємо на гуманітарних коридорах, а вони не хочуть їх відкривати. Тому що якщо там не буде наших цивільних, ви розумієте, що з ними буде і куди вони потраплять", - заявила вона.

За її словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії лист з вимогою відкрити гуманітарні коридори в 97 населених пунктів у 9 областях.

"Серед них Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Сумська, Миколаївська. Там перераховані всі основні населені пункти, навіть маленькі, як Іванків і Димер. Ми розуміємо, де не можна провести евакуацію. Тут питання не в нас", - підкреслила Верещук.

Вона підкреслила, що російська сторона не хоче погоджувати гуманітарні коридори з певних причин.

"Наприклад, в Іванкові їх пункт, вони зосередили там свої війська, і очевидно вони не хочуть, щоб туди їхали автобуси, щоб були відкриті коридори. І, звичайно, вони не хочуть втратити живий щит", - додала віце-прем'єр.

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