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Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано, - Верещук

Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі з "Азовсталі" евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

За її словами, частину гуманітарної операції вже виконали.

"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала Верещук.

Зазначимо, що на території заводу "Азовсталь" залишаються українські захисники, які боронять територію від російських окупантів.

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, попри обстріли з "Азовсталі" евакуювали 50 цивільних.

Також ми писали, що російські окупанти 6 травня в черговий раз порушили режим припинення вогню на території "Азовсталі" в Маріуполі. Ворог обстріляв автомобіль, який їхав за цивільними.

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АзовстальМаріуполь