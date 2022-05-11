ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дружина дозволила окупанту вбивати та катувати дітей в Україні. Новий перехват від СБУ

Новость на русском →
Україна, Середа 11 травня 2022 10:25
Дружина дозволила окупанту вбивати та катувати дітей в Україні. Новий перехват від СБУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Жінка одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на черговий перехват СБУ.

Це перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.

Жінка, що живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно вивозять українців, запропонувала покарати дітей нелюдськими катуваннями.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить телефоном вона. Її обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы".

Як повідомляють в СБУ, навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.

Як повідомлялося, російські окупанти переймаються тим, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Про це свідчить нове перехоплення розмови окупанта зі своїми знайомими в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського