Дружина дозволила окупанту вбивати та катувати дітей в Україні. Новий перехват від СБУ

Жінка одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на черговий перехват СБУ.

Це перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.

Жінка, що живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно вивозять українців, запропонувала покарати дітей нелюдськими катуваннями.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить телефоном вона. Її обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы".

Як повідомляють в СБУ, навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.