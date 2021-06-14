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Жовтий рівень небезпеки. На Заході України через дощі можливі підтоплення

Автор: Андрій Василюк

На річках басейнів Сяну та Дністра на Заході України можливий підйом рівнів води найближчими днями. Це може статися через значні дощі.

Про це попереджає прес-служба ДСНС України.

"14-15 червня, у зв’язку з очікуваними значними дощами, продовжуватимуться підйомів рівнів води над рівнями на 8 год 14 червня:

  • на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) на 0,3 - 1,3 м, без негативних наслідків;
  • на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області на 0,3-1,3 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву (жовтий рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також 14-16 червня на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підйом рівнів води на 0,8 - 1,3 м над рівнями на 8 год 14 червня, без негативних наслідків.

Нагадаємо, минулого тижня через сильні дощі затопило будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

За інформацією синоптиків, сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

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